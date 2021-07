https://it.sputniknews.com/20210723/covid-italia-valore-rt-arriva-a-126-in-aumento-anche-lincidenza-per-100mila-abitanti-12233678.html

Covid Italia: valore Rt arriva a 1.26, in aumento anche l'incidenza per 100mila abitanti

Covid Italia: valore Rt arriva a 1.26, in aumento anche l'incidenza per 100mila abitanti

23.07.2021, Sputnik Italia

L'aumento del valore Rt, la prevalenza della variante Delta e la risalita dell'incidenza per 100.000 abitanti: sono questi i tre principali temi che emergono...

Torna a raggiungere e superare quota 1 il valore dell'Rt, quello cioè che calcola il numero medio di individui che un infetto è in grado di contagiare.Stando all'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute relativo al periodo 12-18 luglio, il valore si è attestato a quota 1,26, rispetto allo 0,91 della settimana precedente.In forte aumento anche il valore relativo all'incidenza dei casi COVID-19 in Italia che nella settimana 12-18 luglio arriva a 41 casi per 100.000 abitanti contro i 19 di sette giorni prima.Variante Delta prevalenteL'altro dato significativo che emerge dal monitoraggio del Ministero, è quello relativo alla prevalenza della variante Delta in Italia.Questa variante, si spiega nel rapporto, sta portando ad un aumento dei casi in altri Paesi con alta copertura vaccinale, pertanto e si indica come opportuna la realizzazione di un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi.Due Regioni a rischio bassoSecondo i dati presentati, 19 Regioni e Province autonome vengono classificate a rischio moderato.I dati del COVID-19 in ItaliaIeri l'Italia ha registrato un aumento di 5.057 casi Covid, cifra che ha portato il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.302.393.Nell'ultimo rilevamento sono state registrate 15 vittime, mentre il totale dei decessi è salito a 127.920.

https://it.sputniknews.com/20210722/covid-in-italia-aumento-contagi-con-oltre-5mila-casi-nelle-ultime-24-ore-12229169.html

msan.mr Basta parlare di contagi. Non ha alcun senso. Vogliamo numeri solo per i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva Covid, e decessi per Covid. 2

ciao ciao ma quali contagi? solo in tv i contagi! e una balla! piuttosto arrestate i virologi del cys e tutti i medici collaborazionisti : CRIMINI CONTRO L'UMANITA! farete la fine di Eichman .....putroppo l'amata Israele e dalla parte dei vaccini 1

