Covid Israele, 81 casi gravi: è il numero più alto da maggio

Covid Israele, 81 casi gravi: è il numero più alto da maggio

La scorsa settimana il governo israeliano aveva deliberato l'introduzione di nuove misure restrittive anti-COVID. 23.07.2021, Sputnik Italia

E' salito a 81 il numero dei pazienti gravi di COVID-19 presenti oggi in Israele, per quella che è la cifra più alta dallo scorso mese di maggio.A riferirlo sono le autorità sanitarie dello stato ebraico, che adducono a motivo della nuova ondata di contagi la capillare diffusione della variante Delta.Ieri, secondo il Ministero della Salute israeliano, sono stati rilevati 1.263 nuovi casi di coronavirus, dopo che per tre giorni consecutivi erano già stati superati i 1.300 casi.A destare particolare preoccupazione, poi, è il numero dei casi attivi, che sono in totale 10.194, mentre due mesi fa tale cifra ammontava a circa 200.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono circa 857.000 i casi di infezione registrati in Israele, a fronte di 841.000 guarigioni e quasi 6.500 vittime.

