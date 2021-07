https://it.sputniknews.com/20210723/compleanno-di-mattarella-il-presidente-festeggia-80-anni-12233863.html

Compleanno di Mattarella: il presidente festeggia 80 anni

Il capo dello Stato ha ricevuto una valanga di auguri per il traguardo raggiunto. Nessun festeggiamento ufficiale, trascorrerà il compleanno con moglie, figli... 23.07.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spegne oggi 80 candeline. Un traguardo importante che il capo dello Stato festeggerà in sobrietà, regalandosi qualche ora di relax con un pranzo di famiglia, assieme alla moglie, i tre figli, consorti e nipoti. Una festa in sobrietà, casalinga e senza amici, come per molti italiani in tempo di Covid-19. Mattarella è stato letteralmente sommerso dagli auguri, non solo dei politici e dei rappresentanti delle istituzioni, ma anche dai comuni cittadini che gli hanno dedicato un messaggio sui social. Esattamente come l'anno scorso, il suo compleanno è diventato trend topic su Twitter, che si è riempito di foto e video che ritraggono il capo dello Stato nei momenti più salienti della sua presidenza. Uno su tutti, Mattarella mentre esulta dopo gol di Bonucci allo stadio di Wembley, un'immagine che è stata paragonata a quella del suo predecessore Sandro Pertini mentre applaude alla vittoria dell'Italia nei mondiali del 1982. Il calore che ha circondato il presidente conferma quanto già rilevato dai sondaggi, da cui emerge come una personalità molto apprezzata dagli italiani, anche per la sua capacità di guida nei momenti più difficili che hanno travolto l'Italia durante la pandemia di Covid-19. La presidenza di MattarellaIl compleanno di Sergio Mattarella cade a 10 giorni esatti dall'inizio del semestre bianco, che inizierà il 3 agosto. A febbraio del 2022 si concluderà l'incarico presidenziale e Mattarella ha già fatto sapere che non ha intenzione di accettare un rinnovo dell'incarico. Mattarella è diventato presidente della Repubblica italiana il 3 febbraio 2015, in seguito alle dimissioni di Giorgio Napolitano, al secondo incarico, per difficoltà legate all'età. Durante il suo incarico, il suo intervento è stato cruciale per risolvere l'impasse in cui la politica si era cacciata, come nella primavera del 2018, dopo le elezioni da cui era uscito vincitore il M5S, ma senza i numeri per formare da solo il nuovo governo. Da allora è stato determinante per la soluzione di due crisi e tre cambi di governo, l'ultima avvenuta durante una recrudescenza di contagi di Covid-19. Fratello di Piersanti Mattarella, presidente della regione Sicilia e vittima della mafia, Sergio Mattarella è riuscito ad essere un presidente sobrio e autorevole, ma allo stesso tempo è apprezzato dall'opinione pubblica per la sua vicinanza ai bisogni della gente comune e per aver avuto un ruolo guida e di riferimento durante i momenti peggiori della pandemia. Gli auguri al presidenteGli auguri a Sergio Mattarella non sono arrivati soltanto dagli esponenti politici e dalle istituzioni. Tra i primi a dare il buon compleanno al presidente c'è il ct degli azzurri Roberto Mancini, che ha pubblicato una sua foto assieme alla nazionale e alla coppa. Hanno mandato un messaggio di auguri per gli 80 anni del presidente della Repubblica anche il Coni, la Caritas Italiana, la Cisl e la Comunità ebraica di Roma, fra le altre. "Difensore della democrazia e pluralità, con equilibrio e saggezza ha guidato il Paese in tempi davvero difficili per tutti noi. Grazie Presidente e Mazal Tov!", si legge in un tweet della comunità romana. Anche le istituzioni europee hanno mandato un messaggio al presidente. "Un grande esempio al servizio della comunità e della Repubblica", ha scritto il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni. "Equilibrio, saggezza, educazione, stile: 80 anni al servizio della democrazia e della libertà. Buon compleanno, Presidente #Mattarella", scrive il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli. Tra gli esponenti della politica italiana hanno augurato un buon compleanno al presidente il segretario del PD, Enrico Letta, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il deputato dem Graziano Del Rio, la deputata Monica Cirinnà, il ministro della Famiglia, Elena Bonetti. "Auguri di buon compleanno al Presidente Sergio #Mattarella, con profonda riconoscenza per la sua vita al servizio del Paese. In lui il cammino della nostra comunità nazionale trova sempre il coraggio e la fiducia di cui abbiamo bisogno per aprire lo sguardo al futuro", ha twittato Bonetti. Gli auguri, infine, sono arrivati anche dalla Polizia di Stato che sul canale ufficiale Twitter ha scritto:

