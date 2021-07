https://it.sputniknews.com/20210723/casellati-telelavoro-che-non-diventi-regola-universale-12237160.html

Casellati, telelavoro: "Che non diventi regola universale"

Casellati, telelavoro: "Che non diventi regola universale"

Durante un convegno a Pescara, il Presidente del Senato ha ribadito la necessità di restituire alla città una centralità demografica e che alcune misure... 23.07.2021

Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è intervenuta a Pescara durante il convegno "Quale Città: Identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza". In questa occasione ha parlato di come alcune misure, ad esempio il telelavoro, non debbano diventare un elemento comune del settore dopo la fine della pandemia."Non vorrei che alcune soluzioni, come il telelavoro, che certamente potevano essere utili nell'emergenza, diventino una regola universale per l'organizzazione del lavoro e per la definizione degli stili di vita" ha dichiarato Casellati.La misura del telelavoro svuoterebbe le cittàSecondo il Presidente del Senato di fatto la continuità di questa misura potrebbe causare lo svuotamento delle città e una perdita di lavoro negli indotti del terziario."Uffici chiusi, centri svuotati, pubblici esercizi senza più mercato, servizi, terziario e immobiliare con i relativi indotti in crisi irreversibile [...] Io penso che la risposta alla pandemia debba nascere anche dalle città. Dobbiamo restituire alla città una vera centralità demografica, sociale ed economica" ha concluso Casellati.

