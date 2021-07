https://it.sputniknews.com/20210723/blinken-usa-e-iraq-stretti-partner-in-lotta-contro-isis-ma-la-nostra-collaborazione-e-piu-ampia-12241513.html

Blinken: USA e Iraq stretti partner in lotta contro ISIS ma la nostra collaborazione è più ampia

Blinken: USA e Iraq stretti partner in lotta contro ISIS ma la nostra collaborazione è più ampia

Stati Uniti e Iraq sono partner stretti nella lotta contro il gruppo terroristico Stato islamico*, però la collaborazione tra i nostri paesi è... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T18:34+0200

2021-07-23T18:34+0200

2021-07-23T18:34+0200

difesa

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/9350440_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_7f6bc0d0bac62339e1a62790c2bdadc9.jpg

"Apparentemente, i nostri due paesi sono partner stretti nella lotta contro l'ISIS, e siamo estremamente fieri di quel lavoro che abbiamo fatto in questa direzione", ha detto Blinken prima del negoziato con il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein che si trova in visita a Washington.Blinken ha osservato che l'obiettivo di entrambi i Paesi consiste in "sconfiggere lo Stato islamico" e far sì che "resti sconfitto".Il viaggio di Hussein a Washington si svolge a pochi giorni dalla visita negli Stati Uniti del primo ministro iracheno Mustafa Al-Kadhimi il prossimo 26 luglio. Come affermato in precedenza dalla Casa Bianca, nell'ambito di questa visita le parti proseguiranno con le consultazioni sulla presenza del contingente militare americano nel Paese.*ISIS è un gruppo terroristico bandito in Russia

Andrea GLI USA E L' ISIS SONO STRETTI PARTNES. L' IRAQ É UNA DISGRAZIATA NAZIONE OCCUPATA 4

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, politica, mondo