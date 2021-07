https://it.sputniknews.com/20210723/auto-elettriche-cresce-il-mercato-in-italia-273-di-immatricolazione-nel-secondo-trimestre-2021-12238516.html

Auto elettriche, cresce il mercato in Italia: +273% di immatricolazione nel secondo trimestre 2021

La quota di auto elettriche nel volume complessivo di auto nuove vendute nell'Unione Europea è raddoppiata nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo... 23.07.2021, Sputnik Italia

ecologia

economia

"Nel secondo trimestre del 2021 il numero di registrazioni di veicoli elettrici ha continuato a crescere. La quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria è più che raddoppiata, dal 3,5% nel secondo trimestre del 2020 al 7,5% di quest'anno", afferma il rapporto che mostra dati su vendite di veicoli nuovi e le quote di mercato.Il numero di registrazioni delle auto elettriche a batteria è aumentato 3,3 volte, ammontando a 210.298 unità. La crescita è stata guadagnata con i successi nei maggiori mercati dell'UE, tra cui i più notevoli sono:La quota di mercato delle auto alimentate con carburanti tradizionali, benzina e diesel, è scesa complessivamente al 62,2% delle auto nuove vendute. La quota delle auto diesel è stata del 20,4% contro il 29,4% nel secondo trimestre del 2020 e della benzina: 41,8% contro il 51,9%.Da aprile a giugno 2021 il numero di immatricolazioni di veicoli a benzina e diesel nell'UE è aumentato rispettivamente del 25,3% e del 7,8%. Tuttavia, questo aumento si è verificato nel contesto di una base di riferimento bassa utilizzata per il confronto, che si spiega con i lockdown dello scorso anno a causa della pandemia COVID-19, osserva l'associazione.La Commissione Europea aveva proposto di rinunciare alle auto con motori a benzina e diesel nell'UE entro il 2035 e di ammettere nel mercato esclusivamente nuovi veicoli a zero emissioni nocive. In contemporanea la Commissione propone di sviluppare infrastrutture per i veicoli elettrici, in particolare una rete di stazioni di ricarica. L'ACEA ha espresso il proprio dissenso per l'iniziativa. Le case automobilistiche si impegnano a ridurre le emissioni a zero, tutti i membri ACEA sostengono l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e stanno investendo miliardi di euro in tecnologie innovative. Tuttavia, vietare una tecnologia concreta non è razionale in questa fase, sostiene l'associazione.

FRANCO Fantastico! Se continua così l'andamento dobbamo pensare a costruire centrali nucleari se no la produzione attuale di energia non sarà sufficente. Ecco come si fa a migliorare l'aria e la salute. Viva il Green 0

