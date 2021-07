https://it.sputniknews.com/20210723/assassinio-moise-pentagono-conferma-sette-dei-colombiani-arrestati-furono-addestrati-negli-usa-12231748.html

Assassinio Moise, Pentagono conferma: sette dei colombiani arrestati furono addestrati negli USA

Alcuni degli assassini del presidente haitiano presero parte a corsi di addestramento specializzati al WHINSEC, in Georgia. 23.07.2021, Sputnik Italia

Il Pentagono ha rivelato che sette degli ex soldati colombiani accusati di aver partecipato all'operazione che ha portato all'uccisione del presidente haitiano Jovenel Moise hanno ricevuto addestramento dagli Stati Uniti durante il servizio militare colombiano.Stando a quanto riferito, i militare avrebbero preso anche parte ad un programma d'élite dell'esercito americano i cui ex partecipanti sono famosi per aver compiuto colpi di stato in tutta l'America Latina.Secondo un anonimo funzionario statunitense che ha parlato con Voice of America, l'addestramento comprendeva del lavoro sulla leadership militare sullo sviluppo professionale, oltre ad una parte dedicata all'addestramento medico di emergenza, alla manutenzione degli elicotteri e dei seminari sulle tattiche antidroga e antiterrorismo.Kirby ha sottolineato che i rapporti non hanno evidenziato "nulla di certo correlato, o che si possa estrapolare, come guida o incoraggiamento di ciò che è accaduto ad Haiti".Il WHINSECTuttavia, i funzionari del Pentagono hanno spiegato a Voice of America che alcuni hanno anche seguito corsi presso il Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) a Fort Benning, in Georgia. L'istituto è meglio conosciuto con il suo nome precedente, la US Army School of the Americas.Washington ha usato la scuola per decenni per dare alle milizie di destra o alle forze militari un addestramento specializzato per combattere i gruppi comunisti e socialisti in tutta l'America Latina, e i diplomati del programma sono stati implicati in alcune delle guerre civili e dei colpi di stato più sanguinosi nella regione, tra cui in El Salvador, Nicaragua, Perù, Argentina e Colombia.Tra di loro figurano i generali che hanno guidato il colpo di stato del 2009 contro il presidente honduregno Manuel Zelaya; molti dei capibanda del colpo di stato del 2019 contro il presidente boliviano Evo Morales; e il genocidio dei Maya in Guatemala.L'assassinio del presidente di HaitiIl presidente haitiano Jovenel Moise è stato ferito a morte in un attacco alla sua residenza mercoledì notte.Nei giorni successivi all'operazione, una delle presunte menti dietro l'assassinio del presidente haitiano Jovenel Moïse, il medico dello stato americano della Florida Christian Emmanuel Sanon, è stata arrestata.

