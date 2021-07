https://it.sputniknews.com/20210723/anche-la-scienza-contro-i-cinghiali-producono-quasi-piu-co2-delle-auto-secondo-uno-studio-12236559.html

Anche la scienza contro i cinghiali: producono quasi più CO2 delle auto secondo uno studio

Due settimane dopo la manifestazione di Coldiretti di fronte a Montecitorio per sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica sul problema dei cinghiali... 23.07.2021, Sputnik Italia

Scienziati australiani hanno stimato che i cinghiali producono 4,9 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Ciò equivale alle emissioni di 1,1 milioni di veicoli, si legge nell'articolo pubblicato su Cnet.Non che mangino, consumino o producano gas più degli altri mammiferi. Il problema è che il suolo contiene tre volte più carbonio dell'atmosfera e questa specie scava e grufola in continuazione alla ricerca di cibo rilasciando quindi costantemente anidride carbonica.Nel loro studio, gli scienziati hanno modellato mappe della densità di popolazione dei cinghiali e hanno calcolato quanto terreno arano questi animali. Si è scoperto che circa 6 milioni di cinghiali vivono negli Stati Uniti e circa 24 milioni in Australia.Allo stesso tempo, uno dei coautori dello studio ha sottolineato che le persone, non gli animali, sono responsabili della situazione intorno ai cinghiali. I cinghiali sono invasivi ma è l'uomo che contribuisce alla loro diffusione. I ricercatori suggeriscono che provare a risolvere il problema con questi animali con l'aiuto della cattura e della caccia sarebbe una buona idea.Una ricerca che strizza l’occhio alla Coldiretti che l’8 luglio aveva protestato di fronte al Parlamento proprio per sensibilizzare politica e opinione pubblica sul problema presentando la questione nei seguenti termini:"Non è mai stato così alto l’allarme per l’invasione di cinghiali in Italia che con l’emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone".Ora a tutto questo si potrà aggiungere che tra l’altro inquinano.

Andrea GIÙ LE MANI DAI CINGHIALI. COLDIRETTI NON TROVA ARGOMENTI PIU' GRAVI SUI QUALI MANIFESTARE? 2

ciao ciao gli scienziatih sono i primi terroristi ammazzano uomini coi vaccini, animali ambiente con le bombe , le auto distruggono tutto , scienziati distrutti dal grande maestro 1

