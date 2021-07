https://it.sputniknews.com/20210723/afghanistan-talebani-accusati-delleccidio-di-100-civili-a-spin-boldak-12233140.html

Afghanistan, talebani accusati dell'eccidio di 100 civili a Spin Boldak

Afghanistan, talebani accusati dell'eccidio di 100 civili a Spin Boldak

Nelle scorse ore talebani hanno affermato di controllare quasi il 90% delle aree di confine dell'Afghanistan, comprese quelle alla frontiera con il Tagikistan... 23.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-23T11:47+0200

2021-07-23T11:47+0200

2021-07-23T11:47+0200

afghanistan

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/818/34/8183406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32ff9be270c5b248e5218e18417daf1c.jpg

Più di 100 residenti di Spin Boldak in Afghanistan sono stati trascinati fuori e uccisi dai talebani* con l'accusa di essere simpatizzanti del governo civile, ha riferito nelle scorse ore a Sputnik un portavoce del ministero della Difesa.Il funzionario ha affermato che le uccisioni di civili da parte dei militanti talebani sono aumentate da quando i festeggiamenti per l'Eid si sono conclusi il 21 luglio e ha poi sottolineato che alcune parti del distretto erano ancora sotto il controllo dei talebani, dopo che le forze di sicurezza nazionali afghane (ANSF) hanno lanciato un'operazione di sicurezza la scorsa settimana per riprenderlo dall'occupazione dal gruppo di ribelli islamisti.Il portavoce capo dei talebani Suhail Shaheen ha "confutato" l'accusa che il gruppo sia stato coinvolto nell'uccisione di civili.La situazione in AfghanistanIn seguito al ritiro dall'Afghanistan delle truppe della coalizione guidata dagli Usa, i talebani hanno lanciato una controffensiva, che in pochi mesi ha portato alla riconquista di un'importante porzione di territorio afgano. In questo momento, secondo quanto riferito, i talebani controllano almeno 212 distretti in Afghanistan, mentre il governo afgano è responsabile di 70 distretti nel paese. Inoltre, circa 116 distretti rimangono contesi. I talebani hanno dichiarato di controllare l'85% dell'Afghanistan.*I talebani sono un gruppo terroristico bandito in Russia ed in altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210722/afghanistan-i-territori-ripresi-dai-talebani-12228596.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, mondo