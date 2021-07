https://it.sputniknews.com/20210722/youtube-rimuove-alcuni-video-di-jair-bolsonaro-per-disinformazione-sul-covid-19-12221881.html

YouTube rimuove alcuni video di Jair Bolsonaro per "disinformazione sul COVID-19"

Già lo scorso anno il capo di stato brasiliano era stato bersaglio di simili misure da parte di YouTube. 22.07.2021, Sputnik Italia

jair bolsonaro

brasile

La piattaforma di streaming video YouTube ha deciso di rimuovere alcuni video pubblicati dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro, recentemente ricoverato in ospedale in seguito ad un maloreAlla base della decisione, a quanto si apprende, il fatto che tali contenuti siano stati giudicati disinformativi sul tema della pandemia di coronavirus.YouTube ha inoltre precisato che la decisione non ha in alcun modo carattere di tipo politico e ideologico, basandosi unicamente sulle regole che governano i suoi contenuti.L'ufficio stampa di Bolsonaro non ha commentato la decisione di YouTube, che secondo i media locali riguarda una quindicina di video.Le sequenze video incriminate In uno di questi l'ex ministro della Sanità brasiliano, Eduardo Pazuello, paragonava il coronavirus all'Aids affermando che "l'Hiv continua ad esistere, c'è ancora qualcuno infetto, gran parte di loro vengono curati e la vita continua".In un altro video, ripreso dalla Cnn, un medico brasiliano consigliava l'idrossiclorochina e l'ivermectina come cure contro il Covid.I precedentiNon si tratta della prima volta in cui i contenuti online del presidente Bolsonaro vengono rimossi dalle principali piattaforme digitali a causa di violazioni delle norme aziendali. L'anno scorso Twitter e Facebook avevano rimosso alcuni video in cui Bolsonaro inveiva contro le misure di distanziamento sociale e affermava che un numero elevato di casi avrebbe garantito al Brasile l'immunità di gregge.

Andrea RIMUOVERE IL FASCISTA BOLSONARO 1

1

