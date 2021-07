https://it.sputniknews.com/20210722/voghera-la-frecciata-al-vetriolo-di-gad-lerner-nella-lega-sparare-agli-africani-e-una-vocazione-12228941.html

Voghera, la frecciata al vetriolo di Gad Lerner: "Nella Lega sparare agli africani è una vocazione"

Voghera, la frecciata al vetriolo di Gad Lerner: "Nella Lega sparare agli africani è una vocazione"

Il caso di Youns El Boussettaoui ucciso da un proiettile sparato dalla pistola di un assessore leghista di Voghera, divide l'opinione pubblica tra chi parla di... 22.07.2021, Sputnik Italia

Botta e risposta tra Gad Lerner e Matteo Salvini sulla morte del 39 enne marocchino, ucciso in piazza a Voghera da un colpo partito durante un diverbio dalla pistola di Massimo Adriatici, assessore della Lega. Il giornalista ha scagliato una freccia al vetriolo dal suo account Twitter, ricordando che anche Luca Trani era iscritto alla Lega. Per rincarare la dose ricorda che esattamente dieci anni fa, dopo la strage di Utoya, l'europarlamentare Mario Borghezio aveva definito "condivisibili" le idee di Breikiv. Il leader leghista risponde a stretto giro con un tweet: "Il caldo fa male, a Gad Lerner di più". L'omicidio di VogheraL'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici, docente universitario, penalista ed ex poliziotto, è finito ai domiciliari per la morte di Youns El Boussettaoui, un marocchino di 39 anni ucciso martedì sera a Voghera. I fatti sono avvenuti attorno alle 22 davanti ad un bar di piazza Meardi. In base a quanto riferito dall'indagato ai magistrati, Adriatici sarebbe intervenuto chiamando la polizia perché il 39 enne stava infastidendo i passanti. Accortosi della telefonata, il 39 enne avrebbe spinto l'assessore facendolo cadere per terra. A quel punto sarebbe per sbaglio partito il colpo dalla pistola che Adriatici stava impugnando e che risulta detenuta regolarmente. Le immagini di un video delle videocamere di sicurezza, mostrano l'uomo che colpisce l'assessore con un pugno. Non è registrato, invece il momento dello sparo.

