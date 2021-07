https://it.sputniknews.com/20210722/vaccini-figliuolo-priorita-agli-studenti-dai-12-anni-in-su--12226278.html

Vaccini, Figliuolo: "Priorità agli studenti dai 12 anni in su"

Vaccini, Figliuolo: "Priorità agli studenti dai 12 anni in su"

"Massima copertura vaccinale per il personale scolastico". Il commissario straordinario vuole entro il 20 agosto l'elenco di chi non ha voluto o potuto... 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T14:58+0200

2021-07-22T14:58+0200

2021-07-22T14:58+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/10294057_0:92:2987:1772_1920x0_80_0_0_67dcaefcbdd592df5788a9f0d27e3cf6.jpg

Regioni e province devono fissare come obiettivo prioritario la vaccinazione degli studenti e massimizzare la copertura del personale scolastico. Lo richiede il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, in una nuova lettera alle Regioni in cui riporta il verbale del Cts del 12 luglio.Il generale ribadisce la necessità di perseguire "la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso un coinvolgimento attivo" e chiede di avere entro il 20 agosto l'elenco di chi non può o non vuole vaccinarsi.L'obbligo vaccinale per i docentiLa vicepresidente al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, ha presentato all'inizio della settimana un ddl per l'obbligo vaccinale del personale scolastico. Con la nuova normativa, il trattamento degli insegnanti verrebbe assimilato a quello del personale sanitario. Pertanto, in caso di approvazione dell'obbligo, i docenti che non vogliono vaccinarsi verrebbero sospesi. L'introduzione dell'obbligo è già al vaglio del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che in settimana si riunirà per decidere. Contrario all'obbligo il leader della Lega Matteo Salvini.

https://it.sputniknews.com/20210722/green-pass-salvini-incredibile-parlare-di-licenziamenti-12223727.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia