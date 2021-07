https://it.sputniknews.com/20210722/unesco-cancella-liverpool-dalla-lista-dei-patrimoni-dellumanita-12214986.html

UNESCO cancella Liverpool dalla lista dei Patrimoni dell'umanità

Il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha votato a favore dell'esclusione della città inglese di Liverpool dall'elenco dei patrimoni dell'umanità. 22.07.2021, Sputnik Italia

UNESCO rileva che qualsiasi cancellazione dalla Lista del Patrimonio Mondiale è una perdita per la comunità internazionale e per i valori e gli obblighi condivisi a livello internazionale in conformità con la Convenzione sul patrimonio dell'umanità."Alla 44° sessione che si svolge a Fuzhou in modalità online il Comitato per il Patrimonio Mondiale ha deciso di cancellare il sito “Liverpool – Città mercantile marittima” dalla Lista dei Patrimoni dell'umanità a causa della perdita irreversibile di attributi che indicano l'eccezionale valore universale del sito", si legge in un comunicato di UNESCO.Liverpool è stata inserita nell'elenco nel 2004 e poi nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità in pericolo nel 2012 a causa delle preoccupazioni sul progetto Liverpool Waters. Dopo la valle dell'Elba vicino a Dresda in Germania e il Santuario dell'Orice d'Arabia in Oman, Liverpool è il terzo sito che viene cancellato dall'elenco.

