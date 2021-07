https://it.sputniknews.com/20210722/tokyo-2020-regista-cerimonia-inaugurale-licenziato-per-una-battuta-del-1998-sullolocausto-12222033.html

Tokyo 2020: regista cerimonia inaugurale licenziato per una battuta del 1998 sull’Olocausto

Tokyo 2020: regista cerimonia inaugurale licenziato per una battuta del 1998 sull’Olocausto

Kentaro Kobayashi, direttore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, è stato rimosso dal suo incarico, a poche ore dall’apertura dei giochi, a seguito di... 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T10:36+0200

2021-07-22T10:36+0200

2021-07-22T10:36+0200

olimpiadi 2020

giappone

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/12188738_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_7fdce9627cca22e7cff487ff902a63e2.jpg

“Abbiamo appreso che in una performance artistica passata Kentaro Kobayashi ha usato un linguaggio irrispettoso su un tragico fatto storico”, ha detto ai giornalisti la presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020, Seiko HashimotoI rapporti sui commenti di Kobayashi avevano rapidamente attirato critiche, anche da parte del Simon Wiesenthal Center, che ha condannato le vecchie battute di Kobayashi come “barzellette antisemite”.Solo due giorni fa gli organizzatori hanno dovuto modificare anche la scaletta musicale della cerimonia di apertura per il caso Keigo Oyamada – compositore giapponese, nome d’arte Cornelius, finito anch’egli nella bufera questa volta per aver ammesso di essere stato ‘un bullo’ da ragazzino.Kentarō Kobayashi, classe 1973, è un comico, attore, drammaturgo, regista teatrale e autore di manga, molto noto e apprezzato in Giappone.

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi 2020, giappone, mondo