Todde: “Le multinazionali non buttino via i lavoratori. Faremo regole più severe”

La viceministra dello Sviluppo economico annuncia uno strumento per obbligare le aziende a comportamenti più responsabili, in particolare se hanno usufruito di... 22.07.2021, Sputnik Italia

Al tavolo del Mise negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, si susseguono le vertenze, legate soprattutto al settore dell’automotive, da Gianetti a Gkn, oltre alle storiche Whirpool e Sulcis.La viceministra allo Sviluppo Economico Alessandra Todde annuncia regole più severe e in un’intervista a Repubblica spiega che con il ministero del Lavoro si sta lavorando per uno strumento che obblighi le aziende a comportamenti più responsabili.“Le ultime vertenze che stiamo prendendo in carico sono quasi tutte legate all’automotive, le chiusure però non dipendono dalla pandemia, ma da una crisi strutturale ben visibile dai bilanci. Il punto è trovare una soluzione sostenibile”, dice Todde.Il caso Gkn e gli aiuti stataliPer quanto riguarda la Gkn di Campi Bisenzio, dove sono stati annunciati oltre 400 licenziamenti, per Todde si tratta un gruppo multinazionale con migliaia di dipendenti nel mondo e la “cosa grave è la quantità di contributi di cui hanno goduto, per la sede di Brunico oltre due milioni di euro. Non si può usufruire degli aiuti di Stato e poi essere completamente sordi quando si parla di responsabilità sociale”.Todde ricorda anche che l’azienda ha avuto “un atteggiamento irrispettoso, cercando di coinvolgere in un tavolo separato i sindacati”.La viceministra M5S ha intenzione di fare capire alla Gkn che “non possono prima incassare i contributi e poi scaricare i lavoratori come pacchi”.

volpeneldeserto In che senso,che le multinazionali devono licenziare in modo rispettoso,mi scusi sa la devo licenziare l 'accompagno gentilmente alla porta,si cerchi un nuovo lavoro ,sa qui stiamo chiudendo,le abbiamo sfruttato fin troppo,e anche grazie per i contributi regionali,che stupidi che sono ,lo facciamo da sempre,veniamo,ci inseriamo,sfruttiamo la mandopera,non rinnoviamo i macchinari, c'è ne frega della sicurezza degli operai,tanto stanno sempre zitti,non si lamentano mai non c'è unità, pensando solo a se stessi magari ci fosse vera solidarietà,più la complicità dei sindacati che chiudono uno occhio anzi due,.La verità è che siamo merce avariata,le persone hanno una vita,ma questo non frega niente a nessuno.Nonpossono dare soldi alle multinazionali a perdere,vanno punite con risarcimento per non aver mantenuto le promesse e rispettato gli accordi. 1

1

