Secondo Merkel l'accordo Germania-USA su Nord Stream 2 non è stato "un regalo a Putin"

Secondo Merkel l'accordo Germania-USA su Nord Stream 2 non è stato "un regalo a Putin"

Il cancelliere tedesco Angela Merkel giovedì ha espresso il proprio dissenso riguardo l'affermazione secondo cui l'intesa sul gasdotto Nord Stream 2 raggiunta...

Lo scorso martedì il giornale Wall Street Journal aveva riportato che gli Stati Uniti e la Germania hanno raggiunto un accordo per consentire il completamento del gasdotto Nord Stream 2. In seguito il fatto è stato confermato da alti funzionari di entrambi i Paesi.Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha valutato l'accordo come "costruttivo" ed ha accennato che Berlino continuerà a fornire assistenza sulla questione all'Ucraina, quest'ultima sostiene che il gasdotto sia una minaccia alla sua sicurezza."Sono contento perché abbiamo trovato con gli USA una soluzione costruttiva su Nord Stream 2. Supporteremo l'Ucraina nella costruzione del settore di energia verde e lavoreremo per garantire il transito del gas attraverso l'Ucraina nel prossimo decennio", ha scritto Maas in un post su Twitter.Nella conferenza stampa annuale che si tiene prima delle vacanze estive al cancelliere tedesco è stato chiesto se l'accordo è un indizio che la Germania attribuisca maggiore importanza alla Russia e non all'Ucraina e all'Europa orientale.

https://it.sputniknews.com/20210721/nord-stream-2-usa-le-sanzioni-sono-inefficaci-con-il-gasdotto-quasi-completo-12216302.html

giovanni L ACCORDO DURERA GIUSTO IL TEMPO DI STABILIRE NUOVE REGOLE SUL TEMA DEL DONBASS E SULLA CRIMEA .....A NOVEMBRE INCOMINCERANNO DI NUOVO 0

nikita È un accordo commerciale vantaggioso. Punto! 0

