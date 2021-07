Scuola, Miur su rientro ragazzi in classe: "Il vaccino è eticamente doveroso"

https://it.sputniknews.com/20210722/scuola-miur-su-rientro-ragazzi-in-classe-il-vaccino-e-eticamente-doveroso-12225703.html

Con l'avvicinarsi del nuovo anno scolastico a settembre, il Ministero dell'Istruzione ha inviato oggi alle istituzioni scolastiche la nota operativa con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza sanitaria per l’avvio dell'anno scolastico 2021/2022."In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22, l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola [...] Siamo tutti consapevoli che l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è mutevole e che per il mondo della Scuola resta fondamentale comprendere, condividere e declinare le indicazioni tecniche che progressivamente pervengono dalle Autorità sanitarie" si legge nella nota del Miur.Secondo quanto si legge nella nota del Miur, i richiami arrivati da parte del Comitato tecnico scientifico sulla questione scuola sono riassumibili in alcuni fondamentali punti:Nel caso della vaccinazione del personale scolastico, quest'ultima è stata definita dal Cts e dal Miur come "eticamente doverosa".Tra gli altri punti del Cts sono presenti:

