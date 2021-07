https://it.sputniknews.com/20210722/scandalo-pegasus-aperta-uninchiesta-anche-in-ungheria-12229788.html

Scandalo Pegasus, aperta un'inchiesta anche in Ungheria

Scandalo Pegasus, aperta un'inchiesta anche in Ungheria

Una procura in Ungheria ha aperto un'indagine a seguito delle segnalazioni dei media sull'eventuale uso dello spyware Pegasus per spiare attivisti, giornalisti... 22.07.2021, Sputnik Italia

Come precisato dal portale, l'indagine ha come obiettivo stabilire se abbia avuto luogo "un'attività criminale". I media avevano menzionato l'Ungheria tra i paesi che presumibilmente hanno utilizzato il programma per spiare attivisti, giornalisti, ecc. In precedenza i media avevano pubblicato i risultati di un'inchiesta, secondo cui il programma Pegasus della società israeliana NSO Group, usato dai servizi di intelligence di diversi paesi per rintracciare criminali e terroristi, sarebbe stato impiegato anche per lo spionaggio di politici, uomini d'affari, attivisti, giornalisti e oppositori in tutto il mondo. Nell'elenco ci sono tre presidenti, dieci primi ministri ed un re. Tra i politici che sarebbero finiti nel mirino ci sarebbero stati i quelli attualmente in carica: i presidenti Emmanuel Macron (Francia), Barham Salih (Iraq) e Cyril Ramaphosa (Sud Africa), i primi ministri Imran Khan (Pakistan), Mostafa Madbouly (Egitto) e Saad Eddine El Othmani (Marocco). Nella lista c'è anche l’ex primo ministro e attuale presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. L'unico monarca sulla lista risulta essere il re Mohammed VI del Marocco.

