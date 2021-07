https://it.sputniknews.com/20210722/riapertura-di-varosha-cipro-si-rivolge-al-consiglio-di-sicurezza-dellonu-12224399.html

Riapertura di Varosha: Cipro si rivolge al Consiglio di Sicurezza dell'Onu

Riapertura di Varosha: Cipro si rivolge al Consiglio di Sicurezza dell'Onu

La Turchia, intanto, respinge il coro di critiche e chiede il riconoscimento del settore Nord dell'isola sotto la formula "due popoli due stati". 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T13:50+0200

2021-07-22T13:50+0200

2021-07-22T13:50+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/356/88/3568851_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5212a64111d4e185761b33a01b48570f.jpg

Cipro si è rivolta mercoledì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro il piano delle autorità turco-cipriote di ripopolare parte della città abbandonata di Varosha, creando nuovi insediamenti nel settore sotto il controllo di Ankara. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è profondamente preoccupato per la decisione dei turco-ciprioti e della Turchia, ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, in una nota.La riconversione dell'area alle autorità civili turco-cipriote mette in discussione l'assunto ampiamente diffuso secondo cui Varosha sarebbe tra le possibili aree riconsegnate al controllo greco-cipriota in caso di un accordo di pace a Cipro.Le Nazioni Unite hanno ribadito che la loro posizione su Varosha rimane invariata ed è guidata dalle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza.La richieste di AnkaraMentre tutta la comunità internazionale reagisce al piano di reinsediamento turco-cipriota, Ankara ha reiterato la richiesta per una soluzione a due stati sull'isola.Nei giorni precedenti Bruxelles aveva affermato che non sarà mai accettata una soluzione a due stati per l'isola.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo