Presidente del Madagascar sopravvive a un tentativo di assassinio

Arrestati alcuni presunti membri del commando omicida, formato da persone del luogo e da stranieri, tra cui due francesi. 22.07.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina è scampato ad un tentativo di omicidio. Lo ha riferito la procura malgascia, menzionata dall'agenzia AFP. Le indagini sul tentato magnicidio hanno portato all'arresto di diversi "stranieri e residenti del Madagascar". Secondo la fonte diplomatica dell'agenzia di stampa, due cittadini francesi figurerebbero tra gli arrestati nell'ambito dell'indagine.I due francesi arrestatiIn base a quanto riportato da RFI, i pm avrebbero le prove materiali, che Paul Rafanoharana, franco-malaghese, e Philippe François, francese, intendevano assassinare "alte personalità politiche", tra cui il presidente della Repubblica, Andry Rajoelina.Secondo una fonte anonima dell'agenzia francese, Paul Rafanoharana è stato arrestato martedì sera da una dozzina di uomini armati nella sua abitazione. Philippe François era nella sala partenze dell'aeroporto di Ivato mentre stava per partire per la Francia.Entrambi, fino a mercoledì sera, sarebbero rimasti in custodia delle forze dell'ordine. Gli indagati sono di Saint-Cyriens. Rafanoharana sarebbe stato preso in considerazione come potenziale primo ministro in caso di rimpasto.

