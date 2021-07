https://it.sputniknews.com/20210722/premier-league-ecco-laut-aut-della-fa-potranno-scendere-in-campo-solo-i-vaccinati-con-due-dosi-12227057.html

Premier League, ecco l'aut aut della FA: "Potranno scendere in campo solo i vaccinati con due dosi"

Oltre ai calciatori, anche i membri dello staff e i tifosi che vorranno recarsi allo stadio dovranno essere immunizzati. 22.07.2021, Sputnik Italia

regno unito

inghilterra

calcio

gran bretagna

europa

Tutti i calciatori militanti nella Premier League inglese dovranno farsi somministrare due dosi di vaccino anti-COVID19.Lo ha stabilito la Football Association, ovvero l'equivalente inglese della Federcalcio italiana, come riporta il Daily Mail.La decisione arriva in adeguamento al piano del governo britannico, che ha disposto l'obbligatorietà del vaccino contro il coronavirus entro il 1° ottobre non solo per i calciatori e i membri dello staff, ma anche per tutti i tifosi che vorranno recarsi allo stadio per seguire i propri beniamini.Qualora un calciatore non dovesse essersi vaccinato entro quella data, non potrà ricevere il via libera per scendere in campo.Secondo l'outlet britannico, a meno di un mese dal via ufficiale del campionato di calcio inglese, solo due squadre sono in regola con le vaccinazioniLa situazione del campionato italianoIl quadro complessivo non è poi molto diverso da quella della Serie A italiana, dove i club risultano essere molto indietro nel processo di immunizzazione dei propri tesserati.Stando a quanto riportato nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, solo quattro squadre hanno vaccinato i calciatori con entrambe le dosi: Bologna, Empoli, Fiorentina e Milan.La FIGC conta di riuscire ad avere tutte le squadre immunizzate per l’inizio della Serie A, ovvero nel weeken del 21-22 agosto.

