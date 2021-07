https://it.sputniknews.com/20210722/palermo-fatture-evase-per-16-milioni-di-euro-5-arresti-12220708.html

Palermo, fatture evase per 16 milioni di euro: 5 arresti

Palermo, fatture evase per 16 milioni di euro: 5 arresti

Le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 4,4 milioni di euro, pari all'evasione di imposte accertata. 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T10:04+0200

2021-07-22T10:04+0200

2021-07-22T10:04+0200

palermo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169211_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e0ec1fbc91ff58ab58e9acdb851a48e7.jpg

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo ha fatto scattare le manette per cinque persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti e bancarotta fraudolenta. Nel mirino degli inquirenti Francesco Paolo Sanzo, 47 anni; Eugenio Leticia, 52 anni; Giuseppe Teresi, 50 anni; Gianpiero Anello, 51 anni, per i quali è stata data esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari su disposizione del gip del Tribunale del capoluogo siciliano.Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato una somma pari a 4.428.929 euro, pari al corrispondente accertato dell'evasione di imposte.Le indaginiA portare avanti le indagini a loro carico, gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Primo Gruppo Tutela Entrate attraverso verifiche fiscali, intercettazioni telefoniche e ambientali.Gli inquirenti hanno fatto emergere un complesso meccanismo, basato sulla creazione di una serie di società di comodo, asservite ad un gruppo imprenditoriale operante nel settore dei trasporti Le società, tutte riconducibili a Francesco Gambino, non pagando le tasse, hanno prodotto tra il 2013 e il 2018 un giro di fatture false per oltre 16 milioni di euro.Nei giorni scorsi le forze dell'ordine di Palermo avevano messo a segno due operazioni contro la criminalità organizzata palermitana, la prima contro il mandamento Brancaccio-Ciaculli e la seconda contro il mandamento di Tommaso Natale.

https://it.sputniknews.com/20210720/palermo-blitz-nel-mandamento-brancaccio-ciaculli-11-arresti-12196018.html

palermo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

palermo, italia