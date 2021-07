https://it.sputniknews.com/20210722/manifestazione-whirlpool-a-roma-fiom-fabbriche-vuote-lavoratori-in-piazza-12227970.html

Manifestazione Whirlpool a Roma, Fiom: "Fabbriche vuote, lavoratori in piazza"

Manifestazione Whirlpool a Roma, Fiom: "Fabbriche vuote, lavoratori in piazza"

Adesione al 100% dei lavoratori allo sciopero di 8 ore contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. Una delegazione è stata ricevuta al MISE. Fiom: "Allo... 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T16:47+0200

2021-07-22T16:47+0200

2021-07-22T16:47+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/12226647_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d765842fd6133b709a3ea759ca20f549.jpg

Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori Whirlpool che hanno protestato a Roma contro l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per i 320 dipendenti dello stabilimento di Napoli. Come risposta all'azione unilaterale dell'azienda, i sindacati hanno indetto per oggi uno sciopero di 8 ore per tutto il gruppo e una manifestazione davanti al MISE. I lavoratori chiedono il ritiro della procedura di licenziamento e il rilancio della fabbrica di via Argine per continuare a produrre lavatrici."In base alle notizie date proprio stamattina dalla stessa azienda, Whirlpool a livello mondiale, compresa l'Italia, registra il 20% in più di utili. Mi pare difficile annoverarla fra le aziende in crisi", ha detto stamattina ai giornalisti la segretaria generale di Fiom-Cgil, Francesca Re David.Il presidente del Consiglio Mario Draghi, si è impegnato con i lavoratori di Napoli per un intervento diretto con l'azienda. Lo sciopero"Adesione al 100 per cento allo sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool", fa sapere Fiom sulla propria pagina Facebook.In una nota Fiom ha fatto sapere che hanno incrociato le braccia i lavoratori degli stabilimenti del gruppo Whirlpool di Pero, Varese, Melano, Siena, Fabriano, Comunanza, Carinaro e Napoli. Le produzioni si sono fermate in tutti i siti. A Varese è stato organizzato un presidio davanti allo stabilimento.L'incontro al MiseIl corteo, composto da circa 400 lavoratori, è partito dalla Stazione Termini e si è fermato davanti al Mise. Il ministro Giancarlo Giorgetti non ha incontrato la delegazione di lavoratori Whirlpool e sindacati, che è stata ricevuta dalla sottosegretaria Alessandra Todde e dal viceministro Gilberto Picchetto Fratin. "Ci hanno confermato che Palazzo Chigi si è preso in carico direttamente la vertenza della Whirlpool di Napoli.- spiega Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico- I Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico stanno definendo una norma che impedisca alle multinazionali di andarsene quando vogliono. Abbiamo però risposto che abbiamo solo 65 giorni di tempo, dal momento che Whirlpool ha già avviato la procedura di licenziamento"Tibaldi fa sapere che la delegazione ha chiesto la convocazione entro sette giorni e l'attivazione di un tavolo di verifica con Invitalia per "smentire le bugie di Whirlpool e dimostrare, dati alla mano, la sostenibilità e la competenza dello stabilimento di Napoli, a partire dalla produzione di lavatrici".Davanti alla proposta del governo di lavorare ad altre soluzioni, i sindacati mettono in chiaro che per i lavoratori la prima soluzione resta Whirlpool e che non sono disposti ad accettare "pacchi preconfezionati" perché "qualunque cosa si farà a Napoli si potrà fare soltanto con l'assenso dei lavoratori". Tibaldi precisa che i lavoratori sono intenzionati ad aumentare sempre più le iniziative. Infine la delegazione ha chiesto al governo di intraprendere un'azione legale nei confronti della multinazionale. Le iniziative dei lavoratori proseguiranno nei prossimi giorni.

https://it.sputniknews.com/20210721/whirlpool-re-david-lo-sciopero-andra-avanti-finche-non-avremo-un-risultato-positivo-12218577.html

Andrea INTENSIFICARE, RADICALIZZARE, GENERALIZZARE LA LOTTA. NON FIDARSI DI SINDACATI COMPLICI E VENDUTI. 3

FRANCO Purtroppo ragazzi la vedo brutta perchè la sinistra dei lavoratori non si interessa....meglio Ius Soli...Sbarchi....LGBTHJIT....tasse tasse tasse.. 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia