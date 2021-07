https://it.sputniknews.com/20210722/magacoin-oltre-1000-persone-fanno-richiesta-per-la-nuova-criptovaluta-trumpiana-12224901.html

Magacoin, oltre 1000 persone fanno richiesta per la nuova criptovaluta trumpiana

Magacoin, oltre 1000 persone fanno richiesta per la nuova criptovaluta trumpiana

La nuova valuta digitale sarebbe stata creata per sostenere i candidati pro-trumpiani del MAGA in tutti gli Stati Uniti. 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T16:20+0200

2021-07-22T16:20+0200

2021-07-22T16:20+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/10036908_0:11:1341:765_1920x0_80_0_0_4a5355cd9a81154b41a74c3fe5b64aeb.jpg

Oltre 1.000 persone hanno fatto richiesta per una criptovaluta pro-Trump, ha riferito The Guardian, citando informazioni fornite da una fonte. Secondo l'outlet, personalità dei media conservatori e figure repubblicane sono tra coloro che hanno aderito a magacoin, dal nome del popolare slogan della campagna di Donald Trump Make America Great Again (MAGA).Il sito web afferma di regalare 100 monete a ogni registrante al fine di costruire un robusto ecosistema MAGACOIN che lavorerà insieme per ottenere l'accesso agli scambi di criptovalute e supportare il movimento MAGA.Tuttavia, i dati ottenuti dal Guardian mostrano che la parte più significativa della valuta digitale, del valore di circa $ 10 milioni, è stata assegnata a Reilly O'Neal, un agente politico di Trump della North Carolina, che è a capo del progetto Magacoin.Altri 10 milioni di magacoin sono stati donati a un fondo conservatore del Super PAC (comitato di azione politica) MAGACOIN Victory Fund, il cui scopo è "sostenere i candidati MAGA in tutto il paese che combatteranno per i diritti individuali, la libertà religiosa, la protezione dei neonati, il 2° emendamento, la libertà di parola, e l'intera America First Agenda".Secondo The Guardian, le e-mail, le password, gli indirizzi IP e gli indirizzi dei conti degli utenti sono stati esposti a causa della scarsa sicurezza sul sito Web di Magacoin.

https://it.sputniknews.com/20210713/trump-pubblica-lettera-privata-procuratore-pennsylvania-precluse-indagini-su-frode-elettorale-12121832.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo