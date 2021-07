https://it.sputniknews.com/20210722/m-o-f-x-12227202.html

L’Argentina è il primo paese dell’America Latina a riconoscere il diritto alla ‘non binarietà’. 22.07.2021, Sputnik Italia

In Argentina le persone che si riconoscono come non binarie – non appartenenti a uno dei due generi più comuni, uomo e donna – potranno esprimerlo sui documenti d’identità. Un decreto approvato mercoledì dal presidente argentino Alberto Fernández stabilisce che ogni persona che lo desideri potrà inserire nel campo “Sesso” del proprio documento d’identità il segno X, al posto di M o F (maschio e femmina), per indicare che non ci si sente maschio né femmina.Canada, Nuova Zelanda e Australia hanno adottato misure simili.

