L’audio social Clubhouse abbandona il sistema ad inviti e apre l'app a tutti

L’audio social Clubhouse abbandona il sistema ad inviti e apre l'app a tutti

L'app audio dal vivo Clubhouse si sta aprendo a tutti, con il servizio di rete social che ha annunciato l’abbandono del suo sistema ad inviti con liste di... 22.07.2021, Sputnik Italia

Clubhouse è un social network in cui invece di scrivere i partecipanti parlano. Ha ottenuto risultati eccezionali anche ‘grazie’ alla pandemia e la necessità di un contatto sociale nonostante i distanziamenti. Creato da Paul Davison e Rohan Seth e lanciato prima volta su iOS nell'aprile 2020 dalla Alpha Exploration Co., nel dicembre del 2020 era quotato appena 100 milioni di dollari ma al 21 gennaio la sua valutazione aveva già raggiunto il miliardo."Siamo entusiasti di comunicarvi che Clubhouse è ora fuori dalla versione beta, aperto a tutti e pronto per iniziare il suo prossimo capitolo", hanno dichiarato i due co-fondatori in un post sul blog. La decisione arriva dopo che il lancio anche su Android, avvenuto alla fine di maggio, ha portato un ulteriore balzo dei download, scaricata 7,8 milioni di volte nel solo mese di giugno, dopo il record assoluto dello scorso febbraio quando arrivò a sfiorare i 10 milioni di download (9,6 milioni).Clubhouse si struttura attraverso delle stanze virtuali dove gli utenti presenti possono scambiarsi messaggi. Il meccanismo non ha nulla di differente rispetto agli altri social se non che, unico ma sostanziale particolare, i messaggi sono vocali anziché scritti.

