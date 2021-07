https://it.sputniknews.com/20210722/la-turchia-vende-il-suo-primo-drone-kamikaze-kargu-allestero-12230882.html

La Turchia vende il suo primo drone kamikaze Kargu all'estero

La Turchia vende il suo primo drone kamikaze Kargu all'estero

Ankara per la prima volta ha venduto i suoi droni da combattimento Kargu ad un cliente straniero. Lo ha affermato il capo della presidenza delle Industrie di... 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T23:18+0200

2021-07-22T23:18+0200

2021-07-22T23:18+0200

difesa

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/12230718_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_61001c0d0cb3bb4b9c6d85b81b556e1b.png

La società turca che si occupa di tecnologie per la difesa Savunma Teknolojileri ve Mühendislik (STM), gli specialisti della quale hanno sviluppato il primo drone da combattimento turco, aveva precedentemente annunciato di aver elaborato l'intelligenza artificiale e sistemi d'arma autonomi per i droni. I velivoli a pilotaggio remoto da combattimento sono stati battezzati Alpagu e Kargu e quelli da sorveglianza - Togan.Il funzionario non ha precisato quale paese ha acquistato i droni.A marzo 2020 il panel di esperti del Comitato per le sanzioni sulla Libia incaricato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ha riferito che il drone da combattimento turco STM Kargu-2, programmato per la distruzione di obiettivi senza bisogno di connettività dati tra l’operatore e la munizione, ha rintracciato e poi attaccato convogli delle forze del maresciallo Khalifa Haftar che si stavano ritirando.Secondo gli autori del rapporto, è stata a tutti gli effetti un'applicazione del meccanismo della modalità “sparare, dimenticare e trovare”. Il documento afferma che si tratta della prima volta in cui viene registrato in Libia un drone di questo tipo ed il suo utilizzo nel Paese viola il paragrafo 9 della risoluzione 1970 dell'ONU.

https://it.sputniknews.com/20210531/come-terminator-per-la-prima-volta-senza-comando-drone-militare-attacca-uomo-11538904.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, economia