Inps: boom di cassa integrazione, quasi sei miliardi di ore autorizzati da aprile 2020

Inps: boom di cassa integrazione, quasi sei miliardi di ore autorizzati da aprile 2020

In forte aumento nel mese di giugno. In crescita anche le assunzioni che hanno registrato un boom ad aprile. 22.07.2021

Da aprile 2020 a fine giugno 2021 l’Inps ha autorizzato quasi sei miliardi di ore di cassa integrazione Covid per l’emergenza pandemica.Più precisamente l’Istituto di previdenza ha dichiarato di aver dato il via libera in questi mesi a 5.935,4 milioni di ore di Cig.Assunzioni e cessazioniAltro dato in forte salita su base annuale è quello delle assunzioni: +210% ad aprile 2021 rispetto aprile 2020.Nei primi quattro mesi dell’anno, invece, le assunzioni hanno registrato soltanto un +2%, per un totale di 1.715.000.Il dato risente della flessione di gennaio e febbraio 2021 recuperato con le assunzioni a termine e gli stagionali tra marzo e aprile.Sul fronte dei licenziamenti nei primi quattro mesi del 2021 sono state in complesso 1.358.000, -22%) rispetto allo stesso periodo del 2020.

