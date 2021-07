https://it.sputniknews.com/20210722/india-colpita-dallincubo-del-fungo-nero-con-oltre-45mila-contagi-12229502.html

India colpita dall'incubo del fungo nero con oltre 45mila contagi

India colpita dall'incubo del fungo nero con oltre 45mila contagi

In India sta diventando concreto il rischio di un'epidemia all'interno di una già disastrosa pandemia. Questo a causa del cosiddetto "fungo nero", infezione... 22.07.2021, Sputnik Italia

L'India sta sperimentando "un'epidemia nell'epidemia": a causa di un'infezione denominata fungo nero sono già 4.300 le vittime e oltre 45mila i contagiati. Il bilancio è stato comunicato dal ministro della Sanità indiano, Mansukh Mandaviya.Si tratta di un'infezione da Mucormycosis, o fungo nero, che colpisce in particolare naso e occhi e talvolta anche il cervello ed è ritenuta essere un effetto collaterale del Covid-19. Finora sono stati registrati 45.374 casi ufficiali e i due Stati maggiormente colpiti da quest'infezione sono quelli del Maharashtra e Gujarat dove sono registrate 1.785 vittime. Tuttavia secondo gli esperti i numeri potrebbero essere sottostimati dalle autorità."In genere le morti per Mucormycosis si verificano a distanza di settimane o mesi dopo aver contratto il fungo. I nostri sistemi non sono attualmente in grado di registrare tutti i dati" ha dichiarato alla Bbc Raghuraj Hegde, oculista chirurgo di Bangalore.Di fatto nei bilanci ufficiali non vengono tenuti in conto i pazienti deceduti nei piccoli ospedali e nelle zone rurali.Chi contrae l'infezione da fungo neroDalle anamnesi effettuate l'infezione si manifesta principalmente nei pazienti positivi al Coronavirus dopo 12-18 giorni di ricovero e di questi sono maggiormente a rischio diabetici, malati di tumori e Hiv.A causa degli steroidi utilizzati per curare le infezioni polmonari da Sars-Cov-2 si scatenano effetti collaterali che provocano il peggioramento dell'infezione in quanto si abbassano le difese immunitarie.

