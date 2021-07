https://it.sputniknews.com/20210722/green-pass-salvini-incredibile-parlare-di-licenziamenti-12223727.html

Green Pass, Salvini: "Incredibile parlare di licenziamenti"

Il leader della Lega è intervenuto nuovamente sui temi scottanti di Green Pass e obbligo vaccinale. Sì al lasciapassare sanitario solo per grandi eventi, come... 22.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

La salute va tutelata "senza parlare di multe, di obblighi, di chiusure o divieti". Matteo Salvini, in un'intervista a Il Giornale, torna a criticare la proposta di estensione del Green Pass, definendo "raccapricciante" l'obbligo per insegnanti, lavoratori e adolescenti. "Noi - spiega il leader della Lega - stiamo lavorando per tutelare la salute, quindi per portare al vaccino i milioni di italiani sopra i sessant'anni che ne sono ancora scoperti, ma senza parlare di multe, di obblighi, di chiusure o divieti o raccapriccianti proposte che sento come l'obbligo per i ragazzi di 13 anni e per gli insegnanti o licenziamenti di operai. Tutelare la salute sì, mettere in sicurezza chi ancora non è vaccinato sì, ma escludere dalla vita sociale domani per decreto 20-30 milioni di italiani assolutamente no".Il Green Pass può essere "utile per accedere a grandi eventi come concerti o partite di calcio, non può diventare un ulteriore appesantimento burocratico per i cittadini. Tradotto: non si può pretendere il green pass, per esempio, per chi ordina un semplice caffè al bar", precisa Salvini. Per Salvini l'obbligo non deve essere imposto neanche nelle scuole agli insegnanti, perché le statistiche mostrano che i ragazzi più giovani possono affrontare il Covid senza gravi rischi per la propria salute. Su questo fa notare come sia "curioso" che "per il presidente della Camera Fico il Green pass possa riguardare gli italiani e non i parlamentari".

