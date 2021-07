https://it.sputniknews.com/20210722/green-pass-obbligatorio-in-lazio-il-sito-di-prenotazione-vaccini-va-in-tilt-12231222.html

Green pass obbligatorio, in Lazio il sito di prenotazione vaccini va in tilt

Dopo l'annuncio dell'obbligatorietà del greenpass in Lazio il sito per la prenotazione del vaccino contro il Covid è andato in tilt a causa delle troppe... 22.07.2021, Sputnik Italia

E' scattata la corsa al vaccino in seguito alla decisione presa dal Consiglio dei Ministri sull'entrata in vigore del green pass obbligatorio per i cittadini italiani che vorranno svolgere determinate attività.In Lazio si è assistito al down del sito regionale per le prenotazioni dove l'alto numero di richieste ha mandato in tilt il sistema di prenotazione.Ricordiamo che, per coloro che vivono in Lazio e si vogliono prenotare, è possibile farlo tramite il sito SaluteLazio.it o tramite l'app salutelazio.Ad oggi la Regione Lazio ha effettuato 6.440.269 vaccinazioni contro il Covid.Cosa ha approvato oggi il CdMIl Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto sull'obbligatorietà del green pass che entrerà in vigore a partire dal 5 agosto. Da questa data in poi il certificato sarà necessario per entrare in cinema, teatri, partecipare a concerti e grandi eventi e anche per entrare in ristoranti al chiuso e consumare al tavolo.Il Green pass si potrà ottenere già dalla prima dose, oppure con un tampone negativo dalla validità di 48 ore e/o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.

