Green pass obbligatorio dal 5 agosto in bar e ristoranti al chiuso

Dal 5 agosto il Green Pass servirà per consumare nei locali al chiuso: bar e ristoranti. La decisione trapela dalla cabina di regia di Palazzo Chigi. 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T17:00+0200

2021-07-22T17:00+0200

2021-07-22T17:23+0200

La decisione definitiva verrà comunicata dal premier Draghi in una conferenza stampa attesa dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri convocato alle 17.Che cos'è il Green PassIl "Green Pass" è un certificato digitale che attesta una delle seguenti condizioni:A partire dallo scorso primo luglio, il Green Pass permette i viaggi tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, più Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.La vaccinazione in ItaliaIn Italia oltre 28,5 milioni di persone hanno completato il ciclo di vaccinazione con il richiamo o il vaccino monodose. In base ai dati Aifa aggiornati al 22 luglio, sono state somministrate 63.284.802 dosi su 68.505.787 ricevute. Le persone immunizzate sono il 52,83% della platea, pari a 28.533.541 persone con più di 12 anni.

Andrea UN GOVERNO INFAME CHE VIOLA LA COSTITUZIONE SULLA QUALE HA GIURATO É ILLEGITTIMO E ILLEGALE. VADA VIA ORA. SCENDERE NELLE STRADE E NELLE PIAZZE. BASTA SUBIRE. DIFENDERE DEMOCRAZIA E LIBERTÀ. VI IMMAGINATE LA SCENA DI SBIRRI CHE ENTRANO NEI RISTORANTI E NEI BAR A CONTROLLARE I PASS? DEGNO DELL' EPOCA NAZIFASCISTA QUANDO CERCAVANO OPPOSITORI O EBREI. 5

Irina Derefko Col cavolo!! Mi dispiace immensamente per i ristoratori ma, preferisco starmene a casa. Sano. 3

