Draghi: "Green pass è la condizione per tenere aperte le attività economiche"

22.07.2021

Il premier Mario Draghi ha illustrato in conferenza stampa le principali decisioni prese dal Consiglio dei ministri di oggi sull'emergenza Covid e sulla riforma della Giustizia, su cui verrà posta la fiducia.Draghi ha aggiunto un appello: "Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito", perché grazie alla campagna vaccinale l'economia italiana è ripartita, "va bene e l'Italia cresce a un ritmo superiore rispetto ad altri Paesi Ue". Per fare in modo che il momento favorevole dell'economia prosegua "dobbiamo agire sul fronte Covid-19" e ricordarci che "il merito di questo miglioramento è della campagna vaccinale". Da Salvini appello a "morire"Draghi ha poi risposto a una domanda sulle parole di Matteo Salvini sul non vaccinare i giovani.La fiducia sulla riforma della GiustiziaIl premier ha poi spiegato che in Cdm è stato fatto un passaggio “rapido" sulla giustizia.La richiesta di autorizzazione a chiedere la fiducia "è voler porre un punto fermo" su un testo approvato dal governo all'unanimità.Ma "c’è tutta la buona volontà ad accogliere emendamenti a questo testo, di carattere tecnico e che non stravolgano l’impianto della riforma e siano condivisi", ha spiegato Draghi.La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha spiegato che non si può guardare soltanto l'effetto sulla prescrizione, perché si tratta di una riforma complessiva che prevede strumenti ad hoc per le Corti d'appello. L'andamento dei vaccini ha migliorato le proiezioniDraghi ha spiegato che rispetto a quanto previsto in passato la campagna vaccinale ha migliorato le previsioni della pandemia."Circa due terzi degli italiani con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose, metà degli italiani ha completato il ciclo e l'obiettivo del generale Figliuolo di somministrare 60 milioni di dosi entro il 20 luglio è stato superato, come la Germania e meglio di Francia e Stati uniti". Il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiunto che il cambio dei parametri per il passaggio di fascia per le Regioni è in base al tasso di ospedalizzazioni.

Irina Derefko Scusate ma, non posso fare a meno. DRAGHI!! MAVAFFANCULO!!!! TU, LA TERAPIA GENICA, IL SISTEMA DI STROZZINAGGIO BANCARIO CHE RAPPRESENTI, I DELINQUENTI CHE TI APPOGGIANO, E LE PROSSIME TUE 5 GENERAZIONI!!! 7

volpeneldeserto Draghi ti do il mio saluto patriottico ma vai affanculo,hai svenduto l'Italia,hai dato via libera ai licenziamenti,miserabile,la pagherai cara,miserabile 6

Rachele Samo

