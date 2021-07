Dopo Appendino è Valentina Sganga la candidata sindaca del M5S per Torino

https://it.sputniknews.com/20210722/dopo-appendino-e-valentina-sganga-la-candidata-sindaca-del-m5s-per-torino-12221288.html

Sarà Valentina Sganga a correre per la poltrona di sindaco di Torino per il Movimento 5 Stelle cercando di eguagliare il successo ottenuto da Chiara Appendino.La candidata, capogruppo uscente in Consiglio comunale, è stata scelta sulla piattaforma online del M5s, SkyVote. Si tratta della prima votazione per gli iscritti dopo l’abbandono di Rousseau.È stato il capo politico reggente Vito Crimi ad annunciare il risultato della votazione: la 35enne ha ottenuto il 54,24% dei voti battendo il presidente della commissione comunale al Commercio Andrea Rusi che ha raccolto il 45,76%.Crimi ha fatto gli auguri ai due contendenti e ha ringraziato Appendino “per il grande lavoro fatto e sono sicuro che accompagnerà il passaggio del testimone a Valentina, che potrà proseguire il bellissimo lavoro svolto da lei in questi 5 anni”.Gli altri candidati per TorinoCome a Roma, anche nel capoluogo piemontese, il M5S non correrà con il Pd, che invece ha candidato Stefano Lo Russo.Il Movimento intende allearsi con Europa Verde per le amministrative.A Torino il candidato del centrodestra sarà invece Paolo Damilano, 56enne imprenditore del settore vinicolo, dell’acqua minerale e della ristorazione.

