Ddl Zan, per Letta si avanti anche a settembre con lo stesso testo ma Iv e Lega non mollano

Renzi ritiene che i Dem vogliano affossare il provvedimento e il relatore leghista Ostellari ribadisce che o passa la mediazione o non ci sono altre strade. 22.07.2021, Sputnik Italia

Anche se il Partito democratico sembra ormai convinto che il ddl Zan non vedrà la luce prima della pausa estiva del Parlamento, il segretario Enrico Letta ribadisce che il testo “buono” resta quello originale, presentato da Alessandro Zan e già approvato alla Camera a novembre dello scorso anno.Non sono dello stesso avviso Italia viva e Lega che spingono per un compromesso sulla base degli emendamenti e dai testi alternativi presentati e chiedono al Pd di non arroccarsi.Zan: dipende da RenziIl primo firmatario del testo sull’omotransfobia, il deputato Zan, continua ad essere ottimista.In un’intervista sul Corriere della Sera ribadisce che i numeri per approvare il ddl anche in Senato ci sono se Iv di Renzi vota con il centrosinistra come ha fatto alla Camera.Per Zan “il pallottoliere dei voti ci dà ragione se Italia viva continua a votare con il centrosinistra. Così dopo l’estate la possiamo approvare”.Il relatore OstellariPer Andrea Ostellari, relatore leghista del ddl Zan in commissione Giustizia del Senato se il ddl vedrà la luce “dipende dalle disponibilità che verranno dimostrate per trovare un accordo su un testo condiviso”.E sugli emendamenti, circa 700 presentati dalla Lega, aggiunge: “Se c’è disponibilità a trattare ritireremo la maggior parte degli emendamenti”.

msan.mr Premesso che nessuna dottrina di genere può e deve passare per le scuole primarie, frequentate da bambini in età di magma psicologico pulsionale e né deve essere celebrata con una giornata nazionale, vorrei fare una precisazione: rilevo un difetto costituzionale nella legge Zan, in quanto introduce un discrimine pericoloso contro il genere ETERO che vi è omesso. La costituzione promana principi di equidistanza tra cittadini, sia etnica che del colore della pelle, che religiosa e di "genere". Pertanto, onde evitare future discriminazioni, la legge, ammesso che passi e soprattutto con le correzioni sopra indicate, deve garantire tutte le diversità di genere, che sono: TRANS, ETERO, OMO e dunque postulare il principio antidiscrimine della TRANSETEROMOFOBIA. 0

