Covid, Sileri prevede un boom di contagi: "Aree gialle e arancioni anche in estate"

Anche in Italia ci sarà "un numero crescente di morti e ricoverati" per Covid, ma "sarà inferiore in proporzione al numero dei contagiati". Lo ha detto mercoledì sera, a In Onda su La7, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui questo "significa che bisogna cambiare i parametri. Attenzione però - avverte -potremmo arrivare anche noi a 50-60mila contagi e allora un'area potrebbe diventare gialla o arancione anche durante l'estate". Il sottosegretario ha annunciato che nelle prossime ore si prenderà una decisione sul green pass che, per Sileri, va introdotto "in maniera graduale e proporzionata" all'andamento dell'epidemia. La vaccinazione in ItaliaIn Italia oltre 28,5 milioni di persone hanno completato il ciclo di vaccinazione con il richiamo o il vaccino monodose. In base ai dati Aifa aggiornati al 22 luglio, sono state somministrate 63.284.802 dosi su 68.505.787 ricevute. Le persone immunizzate sono il 52,83% della platea, pari a 28.533.541 persone con più di 12 anni. L'efficacia della campagna vaccinale, misurata dal rapporto dosi somministrate su totali, è stimata al 92,4%.

