Covid Italia, quattro regioni diventano gialle nella carta Ecdc

E' quanto emerge dall'analisi della carta aggiornata dell'Ecdc sulla situazione epidemiologica italiana. 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T14:24+0200

Sono quattro le Regioni Italiane che passanno al colore giallo nella mappa della situazione epidemiologica nazionale aggiornata in queste ore dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto, che la settimana scorsa erano verdi, hanno superato il livello di contagi necessario a restare nel livello di allerta minimo.La mappa dell'Ecdc, infatti, si basa sul tasso di notifica dei nuovi casi a 14 giorni ogni 100.000 abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati.Essa ha un valore fondamentale nella scelta degli Stati membri dell'Ue in materia di restrizioni sugli spostamenti.Tra le zone europee che hanno fatto segnare il maggior deterioramento della situazione epidemiologica locale si segnala la Corsica, dove si è passati in soli sette giorni dal verde al rosso.Oggi cabina di regia e CdmIntanto nel pomeriggio odierno si terranno la Cabina di regia e il Consiglio dei ministri, durante i quali saranno all'ordine del giorno la proroga, data ormai quasi per certa, dello stato di emergenza al 31 dicembre, il green pass obbligatorio e la definizione dei nuovi criteri per l'ingresso in zona gialla.

