https://it.sputniknews.com/20210722/cingolani-cinque-anni-per-la-transizione-ecologica-da-oggi-il-g20-dellambiente-12221582.html

Cingolani: “Cinque anni per la transizione ecologica”. Da oggi il G20 dell’Ambiente

Cingolani: “Cinque anni per la transizione ecologica”. Da oggi il G20 dell’Ambiente

Per il ministro non esiste un piano B per attuare il cambiamento sociale e culturale, oltre che industriale. A Napoli i grandi del mondo parlano di clima ed... 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T11:58+0200

2021-07-22T11:58+0200

2021-07-22T11:58+0200

roberto cingolani

clima

ambiente

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/10154342_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_91d33089adc88ef3e5224ef2cc213ec3.jpg

L’Italia non avrà un piano B per attuare la transizione ecologica che è sottesa al Pnrr e alla ripresa economica post-Covid.Parlando alla Pre-Agorà organizzata dal Partito democratico a Bologna, Cingolani ha sottolineato che “non c'è un piano B: servirà molto impegno e grande bravura nell'esecuzione del programma”.Secondo il ministro lo sforzo per installare 70 miliardi di watt di impianti rinnovabili in 10 anni sarà “enorme” e “senza precedenti”.Fondamentale è anche dare la possibilità a tutti di adattarsi, ha aggiunto Cingolani, perché “non esiste transizione ecologica senza transizione industriale. il compromesso non è facile”.A Napoli i grandi del mondo parlano di AmbienteA Palazzo Reale di Napoli si svolge oggi e domani il G20 dell’Ambiente.Nelle due giornate si parlerà di ambiente, clima ed energia, argomenti uniti dalla crisi climatica. A Napoli per la prima volta si parlerà anche di economia circolare.Le delegazioni sono a lavoro per produrre, al termine di ogni giornata, un comunicato condiviso tra i venti Paesi.“Sappiamo bene che la transizione ecologica non è un pranzo di gala, ma non abbiamo alternative che lavorare insieme in un'unica direzione, senza lasciare indietro nessuno", ha detto Cingolani che apre i lavori.

Luke Revenge Un bel pacchetto di centrali nucleari e il problema della co2 è risolto. Ma si creano altri problemi, leggasi smaltimento scorie 1

don demenza forse non lo sapete ma questo matto e quello che dice che siamo in troppi sulla terra e vuol rimpiazzarci con micrchip, transessuali e marucchini...e malato anale 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

roberto cingolani, clima, ambiente, g20