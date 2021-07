https://it.sputniknews.com/20210722/casio-lancia-un-nuovo-orologio-a-tema-pacman---video-12227692.html

Il nuovo orologio farà il proprio debutto sul mercato a partire dal mese di agosto. 22.07.2021, Sputnik Italia

Il nuovo modello di orologio della Casio, l'A100Wepc, vuole essere in tutto e per tutto un tributo a Pac-Man, il protagonista dell'omonimo videogioco creato da Toru Iwatani nel 1980 e uscito nel corso degli anni sulle più svariate piattaforme.L'orologio, nel suo design, presenta un ottimo mix di elementi vintage che richiamano lo storico titolo di Bandai-Namco, con una scena impressa al laser che rappresenta dei fantasmi che inseguono Pac Man su uno sfondo nero presente sul bracciale superiore e una di Pac Man che dà la caccia ai nemici su quello inferiore.Allo stesso tempo, l'orologio presenta gli innovativi tratti degli orologi digitali degli anni Novanta.Le caratteristiche tecnicheLa base del modello è la riedizione dello storico Casio F-100, lanciato nel lontano 1978 e, proprio come quest'ultimo, anche l'orologio di Pac Man sarà dotato una cassa in resina, più leggera e resistente di una in metallo, dei caratteristici quattro pulsanti frontali e del bracciale in acciaio Inox.L'orologio risulta inoltre essere waterproof e presenta le funzioni di sveglia, segnale orario, calendario, oltre ad essere dotato di una utile luce al led.Le sue dimensioni ufficiali sono di 40,7 x 32,7 x 9,2 mm, per un peso complessivo pari a 53 grammi.Casio A100Wepc sarà lanciato sul mercato nel prossimo mese di agosto ad un prezzo di 99,90 euro sul sito ufficiale di Casio e presso il negozio G-Shock store di Milano in Corso Como 9.

