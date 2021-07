https://it.sputniknews.com/20210722/capri-incidente-a-marina-grande-morto-dinfarto-lautista-del-minibus-precipitato-12229347.html

Capri, incidente a Marina Grande: morto d'infarto l'autista del minibus precipitato

Il malore potrebbe essere all'origine dell'incidente, ma le dinamiche restano ancora da chiarire. Tra i feriti anche un bambino in gravi condizioni. 22.07.2021, Sputnik Italia

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto giovedì mattina a Capri. Sale a 28 il numero delle persone a bordo del minibus rimaste ferite. Deceduto per un infarto l'autista del mezzo. Il decesso è stato accertato sul luogo dell'incidente, mentre i feriti sono stati trasportati pronto soccorso dell'ospedale Capilupi in codice giallo o rosso. Le dinamicheL'ipotesi è che il conducente abbia perso il controllo del pulmino proprio in seguito al malore. In base alla ricostruzione di vigili del fuoco e polizia, il minibus procedeva in salita dal porto di Capri ad Anacapri, a velocità normale. All'improvviso avrebbe sbandato prima a destra e poi a sinistra, sfondando la ringhiera e precipitando per circa 10 metri, finendo incastrato tra la scogliera e una struttura metallica nei pressi del lido Le Ondine, in località Marina Grande. I feritiI passeggeri a bordo del minibus sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. Sul luogo sono giunti anche carabinieri e polizia. Da Napoli sono arrivati due elicotteri di polizia e guardia di finanza per il trasporto dei feriti più gravi. I passeggeri presentano politraumi, sospette lesioni vascolari, policontusioni multiple, escoriazioni, ferite. Tra i due casi più gravi c'è anche un bambino, trasportato all'ospedale pediatrico Santobono con fratture multiple. Atri due feriti sono in attesa di trasferimento.

