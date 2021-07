https://it.sputniknews.com/20210722/assalto-alla-frontiera-spagnola-a-melilla-oltre-300-migranti-coinvolti-12228232.html

Assalto alla frontiera spagnola a Melilla: oltre 300 migranti coinvolti

Assalto alla frontiera spagnola a Melilla: oltre 300 migranti coinvolti

Almeno 300 migranti clandestini hanno cercato di introdursi nel territorio spagnolo dal Marocco, superando alte recinzioni attorno all'enclave spagnola...

I migranti hanno iniziato a scavalcare le recinzioni di massa verso le 7 di stamattina nei pressi di un checkpoint di frontiera.Si è trattato di uno dei gruppi più grandi che hanno tentato di attraversare il confine negli ultimi anni.I clandestini sono stati trasferiti al centro di accoglienza temporanea per gli immigrati, dove saranno sottoposti a quarantena.Le autorità hanno aggiunto che i migranti avevano ganci di ferro con l'ausilio dei quali si aggrappavano sulle barriere.Tre agenti della Guardia Civil sono rimasti leggermente feriti, due sono stati colpiti da ganci. Inoltre, 17 migranti hanno riportato ferite lievi, uno è stato portato in ospedale con fratture. L'ultimo tentativo riuscito dei migranti di introdursi nell'area si è verificato lo scorso 12 luglio, quando più di 100 persone hanno attraversato il confine del Regno. Secondo i dati del ministero degli Interni spagnolo, dall'inizio dell'anno nel Paese sono arrivati via mare e via terra 14700 migranti (63% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), di cui più di mille dal confine nei pressi di Melilla.

