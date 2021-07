https://it.sputniknews.com/20210722/apple-rivela-il-periodo-di-rilascio-di-ios-15-12228409.html

Apple rivela il periodo di rilascio di iOS 15

La compagnia di Cupertino ha annunciato anche importanti novità per il suo sitema operativo proprietario. 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T23:49+0200

2021-07-22T23:49+0200

2021-07-23T19:18+0200

La nuova versione del sistema operativo iOS sarà disponibile per l'installazione questo autunno.Insieme ad esso, watchOS 8, iPadOS 15 e macOS Monterey saranno resi disponibili agli utenti. Lo ha riferito quest'oggi l'azienda.Nella nota è stato precisato che iOS 15 riceverà molte nuove funzionalità. Inoltre, sarà possibile condividere video, musica e mostrare lo schermo del proprio smartphone al proprio interlocutore tramite l'app di messaggistica proprietaria Face Time.Sarà inoltre disponibile una modalità detta di "concentrazione" che, secondo gli sviluppatori, permetterà di evitare distrazioni durante l'utilizzo delle varie funzioni.Infine, è stato promesso che con il nuovo iOS saranno implementati nuovi e più efficaci sistemi di protezione della privacy degli utenti.Gli altri sistemi operativiPer quanto riguarda Apple Watch, è stato rivelato che lo smartwatch del colosso di Cupertino sarà in grado di impostare le foto dell'utente come quadrante attraverso un effetto dinamico multistrato. iPadOS 15, invece migliorerà il multitasking e il multi-windowing, e saranno introdotti anche widget espansi e una libreria di applicazioni. Al MacOS Monterey per dispositivi su chip M1 saranno aggiunte alcune funzionalità dei dispositivi mobili, come l'audio spaziale.

