Antitrust francese sanziona Luxottica per oltre 125 milioni di euro

L'Autorità francese per la concorrenza ha comminato una multa di oltre 125 milioni di euro a Luxottica. 22.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-22T16:49+0200

2021-07-22T16:49+0200

2021-07-22T16:49+0200

francia

mondo

Il provvedimento nei confronti dell'azienda leader nella fornitura di occhiali arriva in seguito a diverse violazioni accertate, tra cui l'imposizione agli ottici di prezzi di vendita al dettaglio e per il divieto imposto di vendita su internet.Contestualmente, la medesima agenzia ha annunciato sanzioni per altri due gruppi, LVHM e Chanel, che dovranno pagare rispettivamente 500.000 e 130.000 euro.Per il primo l'accusa è la medesima rispetto a Luxottica, mentre il secondo è stato ritenuto responsabile del solo divieto di vendita su internet.La scorsa settimana l'antitrust francese aveva sentenziato che Google dovrà pagare una multa da 500 milioni di euro per violazione dei copyright sulle notizie.

FRANCO I francesi stanno facendo cassa mentre noi faccimmo i cazzi. 0

francia

