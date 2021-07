https://it.sputniknews.com/20210722/afghanistan-talebani-controllano-circa-il-90-dei-confini-12227857.html

Afghanistan, talebani controllano "circa il 90% dei confini"

Il portavoce del movimento ha chiarito che, fatte salve poche eccezioni, i talebani* controllano sostanzialmente tutti i confini dell'Afghanistan. 22.07.2021, Sputnik Italia

I talebani controllano circa il 90% del confine dell'Afghanistan con i paesi vicini, stando a quanto dichiarato oggi a Sputnik da Zabiullah Mujahid, il portavoce del movimento.Quest'oggi il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko aveva dichiarato a Sputnik che i talebani hanno preso il controllo quasi totale del confine con il Tagikistan e ha affermato che le province settentrionali dell'Afghanistan si stanno rapidamente trasformando in un nuovo punto ad alta tensione a causa del precipitoso ritiro delle truppe statunitensi, con le organizzazioni terroristiche internazionali che stanno prendendo piede nell'area.Il funzionario ha inoltre sottolineato che la Russia adotterà misure per prevenire possibili aggressioni contro il Tagikistan, se necessario, e che Mosca continuerà a sostenere il Tagikistan nel potenziare le sue capacità difensive.La situazione in AfghanistanIn seguito al ritiro dall'Afghanistan delle truppe della coalizione guidata dagli Usa, i talebani hanno lanciato una controffensiva, che in pochi mesi ha portato alla riconquista di un'importante porzione di territorio afgano. In questo momento, secondo quanto riferito, i talebani controllano almeno 212 distretti in Afghanistan, mentre il governo afgano è responsabile di 70 distretti nel paese. Inoltre, circa 116 distretti rimangono contesi. I talebani hanno dichiarato di controllare l'85% dell'Afghanistan.*i talebani sono un gruppo terroristico bandito in Russia e in altri Paesi

