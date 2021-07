Afghanistan, Russia: talebani hanno preso il controllo del confine tagiko

https://it.sputniknews.com/20210722/afghanistan-russia-lancia-lallarme-talebani-hanno-preso-il-controllo-del-confine-tagiko-12221384.html

Quest'oggi il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko ha dichiarato a Sputnik che i talebani* hanno preso il controllo quasi totale del confine con il Tagikistan .Il funzionario ha quindi affermato che le province settentrionali dell'Afghanistan si stanno rapidamente trasformando in un nuovo hotspot in mezzo al ritiro precipitoso delle truppe statunitensi, con le organizzazioni terroristiche internazionali che stanno prendendo piede nell'area.Inoltre, i militanti stranieri provenienti dalle zone di combattimento in Medio Oriente e Nord Africa vengono portati in Afghanistan per combattere, ha aggiunto il diplomatico russo."Le persone dell'Asia centrale vengono attivamente reclutate nei ranghi di tali organizzazioni. La produzione di droga ha raggiunto livelli record", ha continuato Rudenko.La preoccupazione per i Paesi dell'Asia CentraleIl deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan rappresenta una minaccia diretta per l'Asia centrale, ha sottolineato il funzionario.E' stato quindi assicurato che la Russia adotterà misure per prevenire possibili aggressioni contro il Tagikistan, se necessario, e che Mosca continuerà a sostenere il Tagikistan nel potenziare le sue capacità difensive.I due paesi mantengono intensi contatti, sia bilateralmente tra i rispettivi ministeri della difesa che tramite l'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, ha aggiunto il diplomatico. Le unità della 201a base militare russa di stanza in Tagikistan conducono lì esercitazioni sia di routine che rapide.La situazione in AfghanistanIn seguito al ritiro dall'Afghanistan delle truppe della coalizione guidata dagli Usa, i talebani hanno lanciato una controffensiva, che in pochi mesi ha portato alla riconquista di un'importante porzione di territorio afgano. In questo momento, secondo quanto riferito, i talebani controllano almeno 212 distretti in Afghanistan, mentre il governo afgano è responsabile di 70 distretti nel paese. Inoltre, circa 116 distretti rimangono contesi. I talebani hanno dichiarato di controllare l'85% dell'Afghanistan.* i Talebani, lo Stato Islamico e al-Qaeda sono organizzazioni terroristiche vietate in Russia ed in altri Paesi

