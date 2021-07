https://it.sputniknews.com/20210721/voghera-assessore-lega-spara-a-extracomunitario-e-lo-uccide-eurodeputato-legittima-difesa-12213075.html

Voghera, assessore Lega spara a extracomunitario e lo uccide. Eurodeputato: "Legittima difesa"

La vittima è un uomo di 39 anni di origine marocchina, morto in ospedale. Il colpo sarebbe partito per sbaglio durante una lite in piazza Meardi. Per... 21.07.2021, Sputnik Italia

Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza e esponente della Lega, è agli arresti domiciliari per aver sparato e ucciso un uomo di 39 anni di origini marocchine, a Voghera, in provincia di Pavia. La vittima, Youns Boussetaoui, è stata ferita attorno alle 22, davanti ad un bar di piazza Meardi. Soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto per un peggioramento delle sue condizioni. Secondo quanto riporta AdnKronos, Adriatici ha ammesso ai magistrati di aver sparato al 39enne, ma di averlo fatto "per sbaglio". L'assessore, che in passato è stato anche poliziotto, deteneva regolarmente l'arma. Sarebbe stato quell'unico colpo a ferire mortalmente il giovane che, secondo quanto riportano le principali agenzie stampa, avrebbe numerosi precedenti penali. La ricostruzione adesso è a vaglio dei carabinieri di Pavia, incaricati delle indagini. Le reazioni dei politiciDiversi esponenti politici hanno commentato l'uccisione del 39enne come un episodio da Far West. La deputata Yana Ehm, eletta alla Camera con il M5S, in un post di Facebook si è detta "senza parole" per l'accaduto."Al momento - ha aggiunto - Adriatici si trova agli arresti domiciliari, ma è già in corso la sua beatificazione da parte del Carroccio!"Siamo alla più completa follia, abbiamo travalicato i confini dell'assurdo", ha scritto il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti."Notizie così gravi, al giorno d'oggi, si fatica persino a pensarle. - prosegue - Ho sempre parlato del ruolo dell'amministratore pubblico come il più prossimo e vicino alle persone, in cui la politica si lega a doppio filo con le esigenze e le necessità primarie dei cittadini, di tutti i cittadini. Lo penso tuttora e continuerò a pensarlo. Per questo leggere notizie come questa, gravissima, fa molto male: come istituzioni abbiamo un ruolo e dei valori da difendere, e anzi, da valorizzare soprattutto in questo periodo difficilissimo".Ciocca: "Ha difeso una ragazza"La Lega, invece, si stringe all'assessore di Voghera e parla di legittima difesa, sottolineando il fatto che la vittima avesse già precedenti penali. "Quanto accaduto a Voghera, in un locale non lontano dal centro, è un chiaro episodio di legittima difesa. Se non fosse stato per un uomo lì' presente, assessore leghista, già appartenente alle forze dell'ordine in passato, pronto ad intervenire a difesa di una ragazza molestata da un marocchino, probabilmente ora staremmo parlando di una violenza su una ragazza innocente". Lo afferma, in una nota, l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca, originario di Pavia.

