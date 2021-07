https://it.sputniknews.com/20210721/vaccini-anti-covid-superata-quota-15-miliardi-di-somministrazioni-in-cina-12216175.html

Vaccini anti-COVID, superata quota 1,5 miliardi di somministrazioni in Cina

"Al 20 luglio 31 regioni della Cina hanno riferito di aver applicato 1.478.484.000 dosi del vaccino contro il COVID-19", afferma il dipartimento in un comunicato sul proprio sito web.Allo stesso tempo non viene precisato quante persone risultino essere vaccinate, a quante siano state inoculate entrambe le dosi e a quante una, nonché la quantità di immunizzati per il vaccino usato.Attualmente non è nota la percentuale della popolazione vaccinata nel Paese. Secondo i dati dell'ultimo censimento, nella Cina continentale vivono 1,4 miliardi di persone.Le autorità cinesi hanno approvato per la vaccinazione di massa quattro preparati, inclusi tre vaccini a virus inattivato ​​sviluppati da Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (fa parte di Sinovac), Wuhan Biologicals Research Institute (fa parte di Sinopharm) e China National Biotech Group (fa parte di Sinopharm). Ha ottenuto l'approvazione anche finora l'unico vaccino ricombinante in Cina contro il COVID-19 basato sul vettore adenovirale Ad5-nCoV di CanSino Biologics. La vaccinazione in Cina è gratuita e volontaria.Le autorità cinesi hanno avviato il programma di vaccinazione contro il COVID-19 d'urgenza il 15 dicembre dello scorso anno per i gruppi chiave della popolazione, tra cui medici, lavoratori dei trasporti, funzionari delle forze dell'ordine, nonché delle persone impiegate in porti a contatto con prodotti congelati importati. Successivamente, la vaccinazione è diventata disponibile per tutti, compresi i cittadini stranieri che soggiornano in Cina.

