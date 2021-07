Vaccinazioni Italia, 62.700.387 dosi somministrate e 51,98% della popolazione immunizzato

https://it.sputniknews.com/20210721/vaccinazioni-italia-62700387-dosi-somministrate-e-5198-della-popolazione-immunizzato-12208599.html

21.07.2021

Alla data del 21 luglio sono complessivamente 62.700.387 le somministrazioni di siero anti Covid effettuate ad oggi in Italia.Lo si evince dall'aggiornamento quotidiano della struttura commissariale gestita dal generale Francesco PaoloFigliuolo.In aumento anche il numero delle persone che ha completato il ciclo vaccinale con l'iniiezione di due dosi, per un totale di 28.072.581 cittadini pari al 51,98% della popolazione over 12.In precedenza, il governo aveva affermato di avere come obiettivo l'immunizzazione totale della popolazione entro la fine del mese di agosto.I dati del contagio in ItaliaIeri l'Italia ha registrato un aumento di 3.558 casi di coronavirus, cifra che ha portato il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.293.083.Nell'ultimo rapporto del Ministero della Salute sono state registrate 10 vittime, mentre il totale dei decessi è salito a 127.884.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 1.760 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 4.115.889.

