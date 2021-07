https://it.sputniknews.com/20210721/turista-inglese-va-in-vacanza-con-la-famiglia-del-fidanzato-e-rimane-incinta-del-suocero-12207535.html

Turista inglese va in vacanza con la famiglia del fidanzato e rimane incinta del suocero

La storia di un tradimento insolito che ha portato alla fine di una relazione ha raccolto tante visualizzazioni su Tik Tok. Il video del ragazzo che si è... 21.07.2021, Sputnik Italia

Il giovane ha raccontato che la sua ex è rimasta incinta dopo aver avuto un rapporto con il padre del ragazzo durante una vacanza di famiglia, riporta il quotidiano The Sun. L'autore del video ha dichiarato che prima di partire insieme ai suoi e alla fidanzata pensava che quest'ultima fosse "quella giusta", sottolineando che la voleva sposare. Tra gli altri dettagli è stato menzionato anche l'atteggiamento dei genitori verso la ragazza: la trattavano bene e lei spesso andava insieme a loro per i viaggi. Ovviamente i ragazzi, che tra l'altro si frequentavano dal liceo, non stanno più insieme.In altri video il tiktoker ha raccontato che con il tempo è riuscito a perdonare il padre. Il filmato ha raccolto diversi milioni di visualizzazioni. Alcuni utenti nei commenti hanno colto l'occasione di scherzare sull'avvenuto:"Credo che l'abbiano amato troppo""E' passata da fidanzata a matrigna veramente in fretta".Altri invece sono rimasti annichiliti:"Mi rifiuto di crederci. Se è così, fa male".A giugno si è dimesso il ministro della Salute britannico Matt Hancock in seguito ad uno scandalo con foto e video in cui tradiva la moglie baciando una sua collaboratrice.

