Tensioni su Cipro: turco-ciprioti riaprono città-fantasma, per Parigi è una provocazione

L'autorità turco-cipriota ha annunciato martedì che l'insediamento abbandonato di Varosha sarà ripopolato. La mossa unilaterale ha scatenato l'ira di Atene e... 21.07.2021, Sputnik Italia

La Francia ha definito una provocazione la decisione unilaterale dell'autorità turco-cipriota di riaprire la città abbandonata di Varosha. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha discusso della questione martedì con il suo omologo cipriota e solleverà l'argomento alle Nazioni Unite. Lo riferisce Reuters. Le autorità turco-ciprioti hanno annunciato questo martedì che parte di Varosha sarebbe passata sotto il controllo civile. La riapertura dell'insediamento permetterà alla popolazione di reclamare le proprietà. Sebbene la città di Varosha si trovi in una zona militare, abbandonata dal 1974, per il governo greco-cipriota, riconosciuto a livello internazionale e rappresentato in UE, si tratta di un furto di terra orchestrato dai rivali turchi. Il blitz di Erdogan sull'isola L'annuncio arriva nel 47° anniversario dell'intervento militare di Ankara. Per l'occasione, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sfidato l'Europa recandosi nel settore Nord dell'isola, sotto il controllo della Turchia. Per Erdogan "non si possono sprecare altri 50 anni". Nei giorni precedenti Bruxelles aveva affermato che non sarà mai accettata una soluzione a due stati per l'isola.

